Allenamento Juventus: le novità in vista del Malmoe

La Juventus si è ritrovata alla Continassa per l’allenamento. I bianconeri hanno iniziato a preparare la partita di Champions con il Malmoe

Dopo il successo sul Genoa, la Juventus torna ad allenarsi per preparare la sfida di Champions League contro il malmoe. Il report dell’allenamento di oggi.

IL COMUNICATO – «La Juventus è subito tornata al lavoro dopo la vittoria di ieri sera in Serie A sul Genoa: tra due giorni la squadra tornerà sul campo all’Allianz Stadium, ma questa volta per l’ultimo incontro della fase a gironi di UEFA Champions League contro il Malmoe. La squadra è quindi tornata ad allenarsi oggi, con una seduta di recupero per chi ha giocato ieri, e una seduta in campo invece per il resto del gruppo.

Domani, in tarda mattinata, la squadra concluderà la preparazione fisica per la sfida di mercoledì, i cui primi minuti, come sempre, saranno trasmessi in diretta su JuventusTV dalle 12.15. Alle 14.30, la conferenza stampa pre-partita, in programma all’Allianz Stadium, sarà trasmessa in diretta anche su JuventusTV».