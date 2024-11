Allenamento Lecce, le ultime novità dopo l'allenamento di Giampaolo. Rientrati molti Nazionali - Calcio News 24

Allenamento Lecce, le novità sull’allenamento di Giampaolo. Nel mezzo anche i rientri dei vari Nazionali. Ecco il comunicato

Il Lecce continua la sua preparazione, e mister Giampaolo ha contato anche de rientro di molti Nazionali. Ecco il comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO – La preparazione del Lecce in vista della trasferta di Venezia è proseguita con una doppia sessione di allenamento al Via del Mare. Mister Giampaolo ha potuto contare su Dorgu, Gaspar, Krstović e Ramadani, rientrati in sede dopo gli impegni con le rispettive Nazionali. Assente Bonifazi, a riposo Banda, mentre Berisha, Burnete e Pierret sono stati impegnati in un lavoro personalizzato. Sansone si è allenato regolarmente con il resto del gruppo. I giallorossi nella giornata di domani saranno impegnati in un allenamento mattutino al Via del Mare