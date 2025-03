Allenamento Lecce, tornati ad allenarsi in gruppo i primi nazionali. Ancora tre gli assenti

Allenamento Lecce, sono Berisha, Coulibaly e Ramadani i primi nazionali a rientrare in gruppo. Ecco le ultime novità

Impegnato questo pomeriggio nella seduta di allenamento, il Lecce ha riaccolto in gruppo i nazionali Berisha, Coulibaly e Ramadani rientrati subito in sede. Bisogna ancora attendere, invece, per i rientri in gruppo degli altri tre nazionali: Burnete, Gaspar e Kristovic.

La squadra di Giampaolo, si prepara così alla gara di sabato 29 marzo in cui, alle ore 20.45, ospiterà la Roma al Via del Mare, luogo dell’allenamento in programma per domani pomeriggio dei salentini.