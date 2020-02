Allenamento Torino, gruppo al completo ad eccezione di Millico nella seduta di lavoro di questa mattina al Filadelfia

Buone notizie dall’allenamento mattutino svolto al Filadelfia dal Torino, in vista della sfida contro il Parma in calendario per domenica pomeriggio. Dopo una prima parte di lavoro in palestra, Belotti e compagni hanno svolto esercitazioni tecnico-tattiche e poi concluso la seduta con una partitella in campo ristretto.

E, ad eccezione di Millico ancora alle prese con una leggera lombalgia, tutti gli elementi della rosa di Longo hanno lavorato in gruppo. Al tecnico granata, dunque, non mancheranno le soluzioni per la sfida ai ducali.