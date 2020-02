Allenamento Torino, lavoro sulla parte atletica per Millico

Allenamento Torino, il gruppo granata di Longo si è ritrovato questa mattina al Filadelfia: lavoro sulla parte atletica per Millico

Il Torino, questa mattina, è tornato in campo al Filadelfia per un allenamento tecnico-tattico in avvicinamento alla trasferta di sabato pomeriggio a Napoli.

La seduta, guidata dal tecnico Longo, si è conclusa con una partitella a campo e tempo ridotti. Gruppo al completo, con la sola eccezione di Millico al lavoro sulla parte atletica dopo lo stop a causa di una lombalgia.