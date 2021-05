Barcellona, addio Liga: resta viva l’ipotesi Xavi per la panchina

Il Barcellona non vincerà la Liga 2020/21. Possibile avvicendamento in panchina: Xavi favorito su Koeman

Il Barcellona ha dovuto arrendersi alla matematica: blaugrana fuori dalla corsa al titolo della Liga, che spetterà a una tra Atletico e Real Madrid. Come riportato da Ara, non è escluso un cambio in panchina con Xavi di nuovo ipotesi concreta.

L’ex centrocampista, attuale allenatore dell’Al Sadd, potrebbe prendere il posto di Ronald Koeman per la prossima stagione.