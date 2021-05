Atletico e Real Madrid non mollano: la Liga si decide all’ultima giornata

Atletico e Real Madrid non cedono il passo nella corsa al titolo: la vincitrice della Liga si deciderà all’ultima giornata

Atletico e Real Madrid proseguono al corsa verso il titolo della Liga. Le vittorie conquistate dalle rivali cittadine, rispettivamente prima e seconda forza del campionato, rimandano il verdetto all’ultima giornata.

La squadra di Diego Simeone vanta due punti di vantaggio e dovrà vedersela contro il Valladolid, costretto a vincere per salvarsi. I blancos di Zinedine Zidane, invece, affronteranno il Villarreal, ancora in corsa per l’Europa League.