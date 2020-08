Allenatore Barcellona: non solo Xavi e Pochettino, spunta anche Koeman

Il Barcellona è alla ricerca del nuovo allenatore e tra i tanti nomi fatti spunta anche quello di Ronald Koeman

Dopo la disfatta in Champions League contro il Bayern Monaco è iniziata la rivoluzione del Barcellona. Quique Setien sarà esonerato nelle prossime e ore ed è già caccia al sostituto.

Tra i nomi in lizza per sedersi sulla panchina di uno dei club più prestigiosi al mondo non ci sono solo quelli di Xavi e Pochettino. Come riporta Sky, nelle ultime ore, sono salite le quotazioni di Ronald Koeman. L’attuale ct dell’Olanda fu vicino a diventare l’allenatore del Barcellona nel recente passato. La rivoluzione in casa blaugrana coinvolgerà anche il Ceo Oscar Grau e il segretario tecnico Abidal, entrambi con le valigie in mano.