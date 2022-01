Allenatore Genoa, salta Labbadia: tornano le ipotesi Ballardini e Maran

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Bruno Labbadia non sarà il nuovo allenatore del Genoa: non c’è accordo sul contratto, tornano in ballo le ipotesi Ballardini e Maran

Sembrava tutto fatto per Labbadia come nuovo allenatore del Genoa. E invece in giornata c’è stata una brusca frenata, con il tecnico tedesco che non sarebbe partito verso l’Italia a causa di divergenze sul contratto.

Nel caso non si trovasse una soluzione nelle prossime ore, ecco che tornerebbero di attualità i nomi di Ballardini e Maran, già sotto contratto, o quello più sullo sfondo di Davide Nicola.