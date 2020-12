Torna la rubrica dedicata agli allenatori italiani oltre confine. Ancelotti continua a vincere in Premier League: adesso c’è l’esame Guardiola

Momento magico per l’Everton di Carlo Ancelotti. I ‘Toffees’ grazie ad una rete del solito Sigurdsson hanno espugnato nel Boxing Day il campo dello Sheffield United, salendo al secondo posto a -3 dai cugini del Liverpool, bloccati ad Anfield dal West Bromwich. Dopo il periodo di appannamento tra novembre e dicembre, l’Everton è ritornato a brillare inanellando la quarta vittoria consecutiva in Premier League. Ritmi frenetici in Inghilterra nel periodo natalizio, con la squadra di Goodson Park che torna in campo questa sera per la 16° giornata di campionato: Everton all’esame Manchester City, con Ancelotti che sfida Guardiola lontano tre lunghezze in classifica.

Allenatori all’estero, esonerato Potenza a Malta

Tornei fermi in Russia, Slovenia e Svizzera rispettivamente per Tedesco (Spartak Mosca), Camoranesi (Maribor) e Grosso (Sion), mentre a Malta c’è da registrare l’allontanamento sulla panchina del Floriana di Potenza. Secondo esonero in pochi giorni per un allenatore italiano, dopo il benservito in Grecia dell’AEK Atene ai danni di Carrera. Il Floriana paga una deludente prima parte di campionato con l’attuale decimo posto in classifica e a Potenza non è bastato il trionfo della scorsa stagione con il titolo della Premier League maltese. Sempre nell’isola, per un tecnico azzurro che lascia un altro che arriva: si tratta di Giovanni Tedesco, che siederà sulla panchina del Sirens.