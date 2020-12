Torna la rubrica dedicata agli allenatori italiani oltre confine. Ancelotti supera l’Arsenal con il suo Everton e sale al terzo posto. Il Nagoya di Ficcadenti si qualifica per la Champions asiatica

Carlo Ancelotti cala il tris. Altra vittoria per l’Everton, la terza consecutiva in una settimana, ai danni dell‘Arsenal che permette ai ‘Toffees’ di volare al terzo posto della Premier League in condominio con il Manchester United. Un gol di Mina stende i ‘Gunners’ che in precedenza avevano pareggiato con Pepe l’autorete di Holding. Ancelotti fa precipitare in zona retrocessione la squadra di Arteta ed esulta per la ritrovata compattezza del suo Everton. La squadra di Liverpool ha cambiato marcia rispetto alla scorsa stagione: sono infatti ben 12 i punti in più collezionati in confronto ad un anno fa dopo 14 giornate.

Frenata invece per il Maribor di Mauro German Camoranesi, bloccato tra le mura amiche dall’Aluminij. Non bastano al tecnico italo-Argentino le reti di Repas e Vancas per conquistare la vittoria nel 2-2 finale. Il Maribor conserva comunque la vetta della classifica, con tre lunghezze di vantaggio sull’Olimpija Ljubljana. Da un campione del mondo ad un altro: successo scaccia crisi per il Sion di Fabio Grosso, che torna a vincere nel massimo torneo svizzero. I biancorossi superano per 2-1 il Vaduz, dopo aver collezionato quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque uscite.

Allenatori all’estero: Ficcadenti in Champions, Grosso torna a sorridere

Esulta in Giappone Massimo Ficcandenti che con il suo Nagoya chiude il campionato al terzo posto, staccando così il pass per la Champions League asiatica. L’1-0 di misura contro l’Hiroshima vale l’accesso alla massima competizione continentale per la squadra dell’allenatore italiano. A Malta continua la corsa di testa dello Sliema di Pisanu: 2-1 esterno al Tarxien e +2 in classifica sull’Hibernians del connazionale Sanderra, che a sua volta ha battuto il Balzan. Ko invece il Floriana allenato da Potenza contro l’Hamrun. Fermo il campionato russo per la sosta invernale, con lo Spartak Mosca di Tedesco che ha chiuso l’anno al terzo posto in classifica dietro la capolista Zenit e al CSKA. Scenderà infine in campo oggi Massimo Carrera in Grecia con il suo AEK Atene, impegnato ella sfida casalinga contro il Volos.