Torna la rubrica dedicata agli allenatori italiani oltre confine. L’Everton di Ancelotti torna alla vittoria, Tedesco scivola con lo Spartak Mosca. A Pisanu il derby maltese contro Potenza

Torna ad esultare Carlo Ancelotti contro la sua ex. L’Everton allenato dal tecnico emiliano ritorna alla vittoria, di fronte ad una corazzata come il Chelsea. Successo di misura per i ‘Toffees’ con l’1-0 finale firmato dal rigore realizzato nel primo tempo da Sigurdsson. Vani gli assalti finali degli uomini di Lampard, con l’Everton che mette in cascina tre punti pesanti. La formazione di Liverpool si porta a due lunghezze in classifica dai ‘Blues’ e a -3 dal quarto posto Champions occupato dalla rivelazione Southampton. Bocca d’ossigeno per Ancelotti dopo un periodo difficile, dove l’Everton aveva collezionato soltanto un successo in sette partite.

Torna a sorridere anche l’AEK Atene di Carrera dopo il ko della settimana scorsa nel derby contro il Panathinaikos. Altalena di emozioni nella sfida con lo Smyrnis, con l’undici dell’allenatore italiano che si impone alla fine per 4-3 trascinato dalla doppietta di Ansarifard. Continua la marcia in testa alla classifica in Slovenia del Maribor di Mauro German Camoranesi: successo esterno sul Koper, con la rete decisiva nel finale realizzata da Repas. Il Maribor mantiene la vetta del campionato sloveno con tre lunghezze di vantaggio sull’Olimpija Ljubljana.

LEGGI ANCHE: Allenatori italiani all’estero, nuova frenata per Ancelotti. Vola Tedesco

Allenatori all’estero: Camoranesi in fuga, derby maltese a Pisanu

Cade invece lo Spartak Mosca di Domenico Toscano. Weekend da dimenticare per la squadra della capitale che scivola sul campo del Sochi (1-0), perdendo anche la testa della della Russian Premier League in favore dello Zenit. Domenica da cancellare anche per Fabio Grosso: Sion sconfitto per 2-1 in casa dal Lucerna e classifica sempre più deficitaria per l’ex terzino campione del mondo, adesso penultimo. In Giappone pareggio a reti bianche per il Nagoya di Ficcadenti opposto al Yokohama FC, mentre nel campionato maltese non si ferma la corsa in vetta dello Sliema di Pisunu che espugna il campo del Floriana di Potenza nel derby tutto italiano in panchina. Ko invece Sanderra con l’Hibernians, sconittto dal Birkirkara.