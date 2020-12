Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 del suo Evrton sul Chelsea di Frank Lampard

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 del suo Evrton sul Chelsea di Frank Lampard.

Una vittoria di spirito l’ha definita il tecnico italiano, cercando però di tenere alta la concentrazione in vista dei prossimi impegni.

SPIRITO – «Abbiamo tani impegni. Mercoledì ci aspetta una gara dura. Vedremo. Spero di vedere la stessa determinazione di oggi. Perché oggi abbiamo vinto grazie al nostro spirito non di certo per la qualità del gioco. Non abbiamo fatto girare la palla come volevamo, ma difensivamente siamo stati davvero bravi».