Torna la rubrica dedicata agli allenatori italiani oltre confine. L’Everton di Ancelotti non riesce più a vincere, Tedesco sempre in vetta con lo Spartak Mosca. Giovagnoli in Irlanda conquista la FAI Cup

Stecca nuovamente l’Everton di Carlo Ancelotti. I ‘Toffees’ non vanno oltre l’1-1 nella gara esterna contro il Burnley, passato in vantaggio dopo soli 3′ con Brady. L’undici allenato dal mister di Reggiolo pareggia con Calvert-Lewin prima dell’intervallo e nell’assalto finale non riesce a trovare la rete del raddoppio. Prosegue il momento difficile per l’Everton, che nelle ultime sette partite di Premier League ha collezionato soltanto una vittoria e ben quattro sconfitte. Ancelotti deluso a fine partita per la nuova frenata della sua squadra, che dopo l’ottimo inizio di campionato e la testa della classifica adesso naviga fuori dai piazzamenti europei.

Non sorride neanche Massimo Carrera, sconfitto in casa nel big match contro il Panathinaikos nella Super League greca. All’AEK Atene non basta il sigillo di Oliveira nel 2-1 finale in favore degli ospiti. Secondo ko casalingo consecutivo dopo il poker rimediato giovedì in Europa League dal Braga, con l’AEK scivolato adesso a sei punti in classifica dalla capolista Olympiakos. Non si ferma invece la corsa del Maribor di Mauro German Camoranesi che rifila un sonoro 3-1 al Gorica grazie alla doppietta di Matko e alla rete di Silva. L’undici allenato dall’ex centrocampista conserva 2 punti sul Mura in testa alla classifica del torneo sloveno.

Super Tedesco con lo Spartak! Giovagnoli esulta: il Dundalk vince la FAI Cup

Weekend da ricordare anche per Domenico Tedesco: goleada (5-1) del suo Spartak Mosca ai danni del malcapitato Tambov, con Ponce e Larson in evidenza con una doppietta a testa. La formazione del tecnico italo-tedesco conserva la vetta in condominio dello Zenit. A festeggiare è anche Filippo Giovagnoli che con il suo Dundalk ha sconfitto ai tempi supplementari lo Shamrock Rovers conquistando la FAI Cup in Irlanda.

Male al contrario il Sion di Fabio Grosso nel massimo campionato svizzero, sconfitto per 2-0 a Lucerna e al secondo ko consecutivo. In Giappone il Nagoya di Ficcadenti espugna il campo del Kashiwa, mentre nell’ultimo turno a Malta prosegue la corsa in testa alla classifica dello Sliema di Pisanu che ha vinto per 4-2 sul campo dello Zejtun. Vittorie importanti infine anche per il Floriana di Potenza e l’Hibernians allenato da Sanderra sempre nella Premier League maltese.