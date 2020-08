Altafini: «Dybala? Nessuno alla Juve è indispensabile. Messi si metta al gioco altrove»

Il commento di José Altafini, ex calciatore anche della Juventus, sulla possibile cessione di Paulo Dybala. Le sue parole

L’ex giocatore della Juventus José Altafini ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, dicendo la sua sul futuro di Paulo Dybala e su altri temi caldi del nostro calcio.

DYBALA – «La Juventus ha venduto Zidane, Henry, Pogba… Nessuno è indispensabile. Bisogna vedere come vuole giocare Pirlo, magari la sua cessione può portare un acquisto di spessore».

INTER – «Negli ultimi tempi l’Inter ha giocato veramente bene e deve rammaricarsi di aver perso qualche punto, altrimenti avrebbe potuto anche vincere lo scudetto. In Europa League i nerazzurri possono fare grandi cose, salvando anche il calcio italiano».

MESSI – «Messi via dal Barcellona? Se è andato via Pelè dal Santos… Secondo me un grande giocatore non può restare nella stessa squadra per sempre, dopo qualche anno vengono meno gli stimoli, dovrebbe fare come Ronaldo e Neymar e mettersi alla prova altrove».