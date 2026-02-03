Altro esonero in Serie A, sconfitta e addio: scelto il sostituto

Nuovo esonero in Serie A: nelle ultime ore è saltata un’altra panchina italiana. Il club, dal canto suo, ha già individuato il sostituto

Nonostante negli ultimi giorni la concentrazione sia stata rivolta soprattutto alle ultime mosse di mercato, con le squadre impegnate a rafforzare i propri organici, anche i risultati sul campo hanno avuto un peso significativo per le società italiane. In un campionato estremamente competitivo, dove la classifica è sempre più corta e gli equilibri cambiano rapidamente, i risultati negativi non passano inosservati.

È così arrivato un nuovo esonero in Serie A: una panchina è saltata definitivamente a causa di prestazioni ritenute insufficienti dalla dirigenza, che ha deciso di separarsi dal tecnico e di individuare subito un sostituto per guidare la squadra fino alla fine del campionato, con l’obiettivo di recuperare i punti persi e di ridare entusiasmo a una piazza delusa.

Dopo Gilardino, è saltata anche la panchina del Verona. Paolo Zanetti è stato ufficialmente esonerato a seguito del pesante ko rimediato contro il Cagliari, un netto 4-0 che ha abbassato ulteriormente il morale di una piazza già provata da diverse assenze. Tra gli indisponibili, infatti, c’era Giovane, fantasista passato al Napoli in questa sessione di mercato e il difensore fondamentale Bella Kotchap, infortunato. Due assenze pesanti che hanno senza dubbio pesato sul risultato finale.

Dopo la sconfitta esterna con i sardi, la dirigenza ha ufficializzato la decisione di sollevare dall’incarico Paolo Zanetti. Sempre ieri, la seduta di allenamento è stata guidata dal tecnico della formazione Primavera in attesa del nuovo allenatore. Fatali per Zanetti sono stati soprattutto i risultati del match interno contro l’Udinese, un’altra sconfitta pesante, e quello contro il Cagliari. Al momento, il Verona occupa l’ultimo posto in classifica, a pari punti con il Pisa, anch’esso reduce dall’esonero di Gilardino.

La dirigenza sta già valutando i possibili sostituti, e secondo quanto raccolto da Alfredo Pedullà e Niccolò Schira, i nomi più caldi sui taccuini sono Roberto D’Aversa e Luca Gotti. D’Aversa sarebbe pronto a una nuova avventura dopo l’esperienza negativa alla guida dell’Empoli nella passata stagione, conclusasi con la retrocessione e la mancata riconferma. Gotti, invece, tornerebbe in panchina dopo più di un anno, avendo interrotto anticipatamente la sua esperienza al Lecce dopo l’esonero a novembre 2024, nonostante avesse guidato i pugliesi alla salvezza nella stagione precedente.

Al momento, la panchina del Verona resta dunque in attesa del prossimo tecnico, con la dirigenza pronta ad accelerare le proprie mosse per garantire alla squadra un nuovo allenatore in vista dello scontro diretto contro il Pisa.