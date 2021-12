Amantino Mancini: «La Roma può andare in Champions. In futuro mi piacerebbe allenarla»

Amantino Mancini, vecchia conoscienza in casa Roma, ha parlato della situazione del club giallorosso, svelando anche il suo sogno

Ai microfoni di RomaToday, Amantino Mancini ha parlato della situazione in casa giallorossa.

PANCHINA IN EUROPA – «Magari dalla Roma. Per me sarebbe un sogno, ma adesso mi auguro che la Roma riesca ad arrivare in Champions League perché i tifosi lo meritano».

ROMA – «Secondo me può puntare alla Champions League, ma deve essere più continua e più costante. La squadra mi piace però ci sono tante cosa da fare. Ha giovani interessanti e un grandissimo allenatore che è mister Mourinho».