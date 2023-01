Amarcord Atalanta Sampdoria, la tripletta di Pippo Inzaghi (e il siparietto con Morfeo)

Quando l’Atalanta riuscì a battere la Sampdoria in casa per 4-0 grazie alla tripletta di Filippo Inzaghi (non senza qualche siparietto)

9 marzo 1997, l’Atalanta è pronta ad affrontare la Sampdoria. La partita è molto particolare vista la posta in palio: i nerazzurri sono in piena lotta UEFA, c’è la sfida tra Super Pippo Inzaghi e Montella per quanto concerne la classifica capocannonieri. Dopo 30 minuti la Dea è già sul 2-0 con una doppietta del numero 9 orobico: la prima realizzata al volo, la seconda su rigore (scaturendo l’espulsione di Mihajlovic). Tutto tranquillo? Normale amministrazione? Assolutamente no.

Perché nella ripresa c’è un secondo penalty a favore dell’Atalanta, ma si assiste ad un siparietto tra Inzaghi e Morfeo su chi deve battere il rigore: se da una parte Domenico lo ha procurato, Filippo vuole allungare su Montella. Tutto lo stadio urla “Pippo! Pippo! Pippo!”, ma il numero 10 atalantino se ne frega e sigla il 3-0.

Nonostante ciò, Inzaghi porta a casa la sua tripletta personale calando il poker. Nel post partita Morfeo dichiarerà ironicamente: “Mi sa che sugli spalti si sono confusi perché io non mi chiamo Pippo”. Una piccolo particolare che, a suo modo, è entrato nella storia.