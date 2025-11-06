Amelia sul Genoa: «De Rossi? Piazza importante e particolare, ma sono sicuro che in Liguria lui...» - Calcio News 24

Marco Amelia ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra passato e presente soprattutto in casa Genoa

Marco Amelia, ex terzo portiere dell’Italia Campione del Mondo 2006 e compagno di Daniele De Rossi fin dai tempi della Primavera giallorossa, offre a La Gazzetta dello Sport un’analisi profonda sul nuovo allenatore del Genoa, svelando aneddoti e aspettative.

DE ROSSI E IL FERRARIS – «Beh, una piazza calda e al tempo stesso bellissima. Un posto dove noi ex calciatori di un certo livello ci esaltiamo spesso. Di sicuro può essere un’ottima scelta dettata dall’entusiasmo. È questo che porterà Daniele».

PERCHÉ PUÒ ESSERE L’UOMO GIUSTO – «Perché ha voglia di rivalsa e tanto entusiasmo. Ripeto: sarà una scelta azzeccata».

SU COSA DOVRÀ LAVORARE – «Al momento sulla serenità da dare ai giocatori. Sull’affrontare le partite nel miglior modo possibile per poter avere la meglio sugli avversari».

IDEE E CARATTERE – «Daniele è sempre stato un tipo sanguigno. Uno che ti dà la carica. Può trasmettere quell’atteggiamento di puro agonismo che serve al calciatore di oggi. E poi spero che possa trasmettere idee. Il Genoa ha bisogno di risultati fin da subito».

QUANDO HA PENSATO CHE AVREBBE FATTO L’ALLENATORE – «Forse verso la fine della carriera. Ce l’ha nel Dna. Non dimentichiamoci, e ci tengo a sottolinearlo, che suo padre è stato un bravissimo tecnico del settore giovanile della Roma».

COSA LO CONTRADDISTINGUE – «La sua grande personalità, e la sa trasmettere. L’unica cosa che mi sento di dire in questo momento è che questo modo di fare è più facile che venga capito da giocatori forti. E io credo che il Genoa abbia giocatori forti. Gli faccio un grande in bocca al lupo: spero faccia bene».

