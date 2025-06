Amichevole Atalanta, ad agosto si vola in Germania per affrontare una big. Il comunicato

Amichevole Atalanta, ad agosto si vola in Germania per affrontare il Lipsia

Alla Red Bull Arena di Lipsia, l’Atalanta fa tappa per affrontare i padroni di casa del RB Lipisa, sabato 2 agosto, in un’amichevole dal sapore di Champions League.

L’annuncio arriva direttamente con un comunicato della Dea che sul proprio sito ufficiale ha reso noto anche i costi dei biglietti per assistere alla sfida, parte della preparazione estiva del club, alla prima stagione con Juric in panchina.

COMUNICATO – «Nel novero di amichevoli in fase di definizione per la preseason 2025/2026, l’Atalanta farà tappa in Germania, dove sabato 2 agosto sarà di scena alla Red Bull Arena di Lipsia (calcio d’inizio alle ore 15) per affrontare la locale formazione tedesca, che nell’ultima edizione della Bundesliga si è classificata al settimo posto. È stata inoltre semifinalista della Coppa di Germania, mentre nella UEFA Champions League 2024/2025 non è andata oltre la prima fase, meglio conosciuta come League Phase.

La vendita dei biglietti sarà attiva a partire da inizio luglio. Per il settore ospiti della Red Bull Arena l’RB Lipsia mette a disposizione 2500 tagliandi, di cui 549 con posti a sedere (€ 20) e 1951 in piedi (€ 15).

Nelle prossime settimane verranno fornite ulteriori e più dettagliate informazioni.»