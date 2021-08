Amichevole Juventus Atalanta: tutti i dettagli sul match dell’Allianz Stadium

Amichevole Juventus Atalanta, è ufficiale: si giocherà all’Allianz Stadium. Tutti i dettagli legati al test match

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso noto che il 14 agosto, alle 20.30, sfiderà l’Atalanta in amichevole all’Allianz Stadium. Di seguito riportato il comunicato del club.

«Sabato 14 agosto, alle ore 20.30, la Juve affronterà in un’amichevole tutta italiana l’Atalanta, a otto giorni dall’esordio in campionato contro l’Udinese (22 agosto, ore 18.30, in trasferta). Sarà un altro test importante per i bianconeri e coinciderà con la prima occasione per i nostri tifosi di tornare a casa. In occasione di questa partita Socios.com, partner di Juventus dal 2018, sarà Title Sponsor dell’evento e gli stessi supporters bianconeri, grazie a Socios.com, saranno a loro modo protagonisti della serata».