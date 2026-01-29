Amorim Genoa, adesso è ufficiale! De Rossi ha il suo nuovo centrocampista: il comunicato del club rossoblù con tutti i dettagli

Il mercato del Genoa continua a regalare rinforzi a Daniele De Rossi. Dopo gli innesti di Bijlow, Baldanzi e Zatterstrom, il club ligure ha comunicato l’acquisto a titolo definitivo di Alex Amorim. Il centrocampista brasiliano, un classe 2005 di grande prospettiva, arriva dall’Alverca a fronte di un investimento rilevante per le casse societarie: 8 milioni di euro di parte fissa più 2 di bonus.

Amorim, che ha scelto la maglia numero 4, è descritto dalla società come un mediano completo, capace di unire qualità tecnica e spirito di sacrificio, incarnando perfettamente i valori storici del Grifone. Cresciuto nel vivaio del Fortaleza ed esploso in Portogallo con 2 reti in 21 presenze stagionali, è pronto per la Serie A. Tuttavia, il debutto non sarà immediato: a causa delle tempistiche burocratiche necessarie per completare il tesseramento, il neoacquisto non sarà disponibile per l’anticipo di venerdì sera contro la Lazio.

IL COMUNICATO – «Genoa CFC comunica di aver concluso con FC Alverca l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Alexsandro Amorim de Freitas. Ha scelto la maglia numero 4. Nato il 18/05/2005 a Fortaleza, Alex è un centrocampista che sa abbinare qualità a quantità con spirito di sacrificio e appartenenza, valori che rappresentano alla perfezione il Dna genoano.

Nonostante la giovane età, ha già dimostrato autorevolezza, tecnica e visione nel massimo campionato portoghese disputando in questa stagione 21 partite e realizzando 2 gol. La sua carriera è iniziata in Brasile nelle giovanili del Fortaleza EC con cui ha firmato il primo contratto da professionista nel 2022. L’anno seguente ha debuttato in prima squadra in una partita di Coppa del Brasile e, prima di trasferirsi oltre oceano, ha trascorso metà stagione in prestito all’Athletic Club. Nell’estate 2025 passa all’Alverca. Bem-vindo a Gênova, Alex!».

