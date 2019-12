Amrabat Napoli, presto l’accelerata per chiudere: le ultime

Amrabat Napoli, appuntamento tra i partenopei e il Verona il 3 gennaio per chiudere l’affare: tutte le cifre del possibile accordo

Sofyan Amrabat potrebbe presto diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il marocchino è da tempo un obiettivo del club partenopeo, e dopo le abbuffate di capodanno potrebbe esserci l’accelerata definitiva.

Come scritto da Nicolò Schira, il 3 gennaio è in programma un appuntamento tra il Verona e gli azzurri per la definizione dell’affare. Accordo sulla base di 15 milioni più 1 di bonus, al giocatore un contratto fino al 2024 da 1,8 milioni più bonus.