Ancelotti Brasile, il ct osserva i talenti brasiliani: nel mirino anche Serie A e Champions League

Ancelotti Brasile, il ct dei verdeoro osserva i talenti brasiliani: nel mirino c’è anche la Serie A e Champions League

La Confederazione calcistica brasiliana (CBF) ha diffuso un elenco di partite internazionali che saranno monitorate con particolare attenzione dallo staff del commissario tecnico Carlo Ancelotti, allenatore italiano di grande esperienza e attuale guida della Seleção. L’obiettivo è valutare le prestazioni dei calciatori brasiliani impegnati tra Sudamerica ed Europa, in vista delle prossime convocazioni.

Partite sotto osservazione

Non solo sfide di cartello del Brasileirão e della Copa Libertadores, ma anche incontri di Serie A, Champions League ed Europa League. La strategia della CBF punta a un monitoraggio capillare, includendo match che vedono protagonisti club italiani o squadre europee con giocatori brasiliani di interesse.

A coordinare il lavoro di scouting ci saranno figure chiave come Rodrigo Caetano (coordinatore esecutivo), Cícero Souza (braccio destro di Ancelotti), Juan Santos (coordinatore tecnico), gli analisti delle prestazioni Bruno Baquete e Thomaz Araújo, il preparatore atletico Cristiano Nunes e Cláudio Taffarel, ex portiere campione del mondo e oggi responsabile della preparazione dei portieri.

Match già disputati

Tra le gare già visionate spiccano:

13 settembre – Juventus -Inter all’Allianz Stadium, con protagonisti come Bremer (difensore bianconero) e Carlos Augusto (esterno nerazzurro).

– -Inter all’Allianz Stadium, con protagonisti come (difensore bianconero) e (esterno nerazzurro). PSG-Atalanta del 16 settembre, con Marquinhos in difesa e Raphinha in avanti.

in difesa e in avanti. Juventus-Borussia Dortmund, Bayern-Chelsea e Real Madrid-Olympique Marsiglia, tutte ricche di talenti verdeoro.

Newcastle-Barcellona del 18 settembre, con Raphinha tra i più osservati.

Gare da disputare

In agenda figurano sfide di altissimo livello:

21 settembre – Arsenal-Manchester City e il derby Lazio-Roma

– Arsenal-Manchester City e il derby Lazio-Roma 27 settembre – Atlético Madrid-Real Madrid e Brentford-Manchester United.

– Atlético Madrid-Real Madrid e Brentford-Manchester United. 30 settembre – Atalanta-Bruges e Chelsea-Benfica.

– Atalanta-Bruges e Chelsea-Benfica. 1 ottobre – Monaco-Manchester City.

Obiettivo: Qatar 2026

Questa attività di osservazione rientra nel piano di Ancelotti per costruire una rosa competitiva in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2026. L’attenzione verso i brasiliani che militano in Europa conferma la volontà della CBF di integrare al meglio esperienza internazionale e talento sudamericano.