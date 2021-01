Ancelotti deluso: «Abbiamo dimenticato la testa a casa» – VIDEO

Le parole di Carlo Ancelotti dopo la sconfitta interna dell’Everton contro il Newcastle. Un’analisi amara e allo stesso tempo lucida

Il tecnico dell’Everton Carlo Ancelotti ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta casalinga per 2-0 contro il Newcastle. Queste le sue parole.

«Abbiamo giocato senza le armi che ci hanno consentito di vincere tante partite. Spirito di squadra, concentrazione, motivazione, ambizione. Cose che oggi abbiamo dimenticato a casa, non so perché. Ecco perché abbiamo perso, non esistono motivazioni tattiche o legate alla condizione fisica».