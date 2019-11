Ancelotti difende Balotelli: «Reazione giusta» – VIDEO

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa del caso Balotelli durante Hellas Verona-Brescia. Le sue parole

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia di Napoli-Salisburgo, del caso Balotelli durante Hellas Verona-Brescia, che ha creato non poche polemiche in Italia. Ecco le parole del tecnico azzurro.

«Ha fatto bene, credo sia una reazione giusta. Sono d’accordo anche con le interruzioni delle partite per cori discriminatori come accaduto a Verona e a Roma, credo che siamo sulla strada giusta»