Ancelotti si esprime: «Nessuno mette in dubbio le capacità di Neymar, ma su di lui penso questo» - Calcio News 24

Le scelte di Carlo Ancelotti in vista della qualificazione ai Mondiali 2026. Il punto del tecnico del Brasile

Il ct della nazionale brasiliana, Carlo Ancelotti, ha annunciato la lista dei convocati per il tour di qualificazioni ai Mondiali 2026. Tra i nomi spiccano alcune sorprese, ma anche assenze importanti. Ancelotti ha parlato apertamente delle sue scelte e della strategia che intende seguire alla guida della Seleção.

Le scelte di Ancelotti: sorprese e assenze

Nella lista presentata da Ancelotti figura il difensore Carlos Augusto, insieme ad alcuni giocatori della Serie A che vestono la maglia verdeoro. Tuttavia, una delle notizie più commentate riguarda l’esclusione di Neymar Jr. Ancelotti ha motivato la scelta sottolineando: «Nessuno mette in discussione le sue qualità, qui si parla di tenuta fisica».

Ancelotti e l’approccio strategico

«Ho già parlato con Neymar, contiamo su di lui, ma serve essere al 100 %» ha confessato Ancelotti presentando la convocazione. Il tecnico italiano vuole costruire un gruppo solido e competitivo, e considera questo momento utile per approfondire il rapporto con i giocatori meno affermati, costruendo così una squadra affidabile per il futuro. «La squadra può migliorare ancora sotto il profilo della qualità del gioco e dell’intensità, abbiamo il tempo per farlo» ha dichiarato Ancelotti, pronto alla sua avventura brasiliana.

Il ruolo degli “italiani” nella lista

Tra i convocati di Ancelotti figurano anche giocatori che militano in Italia o che hanno esperienze nel nostro campionato. Questo testimonia il legame del tecnico con il calcio italiano e la sua intenzione di valorizzare talenti globali con esperienza europea.

Obiettivo Mondiale e nuovo corso

Con la voglia dichiarata da Ancelotti di vincere il mondiale alla guida del Brasile — «Sono qui per questo, la storia lo richiede» — la nazionale verdeoro punta a rilanciarsi sotto una guida italiana che vuole dare continuità e nuove ambizioni.

Le reazioni e le implicazioni

Le scelte di Ancelotti hanno già cominciato a suscitare dibattito: la mancata convocazione di Neymar genera discussione, mentre l’inserimento di profili emergenti e meno consueti appare come una strategia a medio/lungo termine. Il tecnico ha ribadito che ogni decisione è basata su scelte tecniche e condizioni fisiche: «Non ho bisogno di testare Neymar, lo conosco bene».

In conclusione, Ancelotti sta impostando il suo Brasile con ambizione e competenza, puntando su un mix tra esperienza e rinnovamento. La lista dei convocati, la strategia e le dichiarazioni del tecnico assegnano al progetto verdeoro nuove prospettive, sotto la guida italiana di un allenatore che vuole lasciare il segno.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A