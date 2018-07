Ancelotti stoppa il mercato: «Cavani? Sono solo voci, ho giocatori fantastici»

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Dimaro analizzando mercato e stagione

La stagione ufficiale inizierà tra poche settimane e Carlo Ancelotti traccia già i primi bilanci. Il Napoli sta per concludere il suo ritiro stagionale a Dimaro e Ancelotti, parlando dal teatro di Dimaro Folgarida, ha spiegato: «Il bilancio è positivo. Abbiamo trovato ottime strutture e tutto ha funzionato alla perfezione. L’ambiente è stato ideale, il gruppo è sano, ha qualità e conoscenze e si applica. Abbiamo dovuto fare i conti con gli infortuni occorsi a Meret e Zielinski, per il resto però non ci sono stati problemi e il lavoro svolto qui ci tornerà molto utile». Il tecnico azzurro ha parlato degli attaccanti che ha a disposizione: «Non ho ancora visto Mertens, ma questa è una rosa che ha qualità, è giovane ed ha grandi qualità fisiche. Le mie impressioni sono state tutte confermate». Il sorteggio del calendario di Serie A ha detto che il Napoli non avrà un avvio semplice: «E’ solo casualità, prima o poi si devono affrontare tutte le squadre».

Ancelotti ha parlato del suo rapporto con il vulcanico presidente De Laurentiis: «Non abbiamo mai discusso. So che su di me ci sono grandi aspettative, ma è una cosa normale questa. Ho trovato un ottimo ambiente e mi riferisco a tutti coloro che lavorano per il Napoli. Qui ci sono persone capaci, si lavora molto bene e sin qui mi sono divertito». Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di un possibile ritorno di Cavani, il tecnico dei partenopei spezza i sogni dei tifosi azzurri: «Queste sono voci che vengono fuori in ogni sessione di mercato. Io ho dei giocatori fantastici e sono fortunato ad allenarli. Non mi interessano i giocatori di altre squadre».