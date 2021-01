Ancelotti su Lampard e Pirlo: «L’esperienza non conta…» – VIDEO

Per Carlo Ancelotti è tutta una questione di esperienza quando si tratta di allenare. Le sue parole su Lampard e Pirlo

Il tecnico dell’Everton Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa in previsione della gara contro il Leicester e ha commentato l’esonero di Frank Lampard. Le sue parole.

ESPERIENZA – «Quando cominci la carriera da allenatore o da calciatore non hai esperienza. L’importante è avere conoscenza. Quel che ha fatto Lampard come giocatore e come allenatore prima di andare al Chelsea mostra la sua competenza nel calcio. Quando c’è quella, la tua esperienza può crescere. Chiunque inizi una carriera non ha esperienza, si può dire la stessa cosa con Pirlo».