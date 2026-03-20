Ancora un esonero, è caos totale: salta un’altra panchina

Grande preoccupazione per la situazione e il club valuta un altro esonero: è caos totale in società

Più si avvicina la fine del campionato, più i punti diventano pesanti. È ormai arrivato il momento dei verdetti e per chi è alle prese con risultati negativi è forse l’ultima occasione utile per invertire la rotta.

È in arrivo la pausa del campionato, il momento migliore per chi deve fare un cambio in panchina. Dopo il turbinio di avvicendamenti delle ultime settimane, potrebbe esserci l’ennesimo esonero stagionale, un ulteriore ribaltone per provare a rimettere in carreggiata una situazione complicata e che rischia di sfuggire di mano in maniera definitiva.

L’ultimo cambio in panchina in Serie A è avvenuto a Cremona, con Giampaolo chiamato a prendere il posto di Nicola per provare a salvare la Cremonese. Salvezza che è anche l’obiettivo, ma in Serie B, della Sampdoria. I blucerchiati in questo campionato sono passati per diverse mani: da Evani a Gregucci, arrivando a Lombardo, attualmente alla guida dei liguri. Un punto in due partite con la sconfitta contro la Carrarese nel turno infrasettimanale che ha fatto precipitare la Samp sempre più in zona retrocessione.

Caos Sampdoria, Lombardo rischia l’esonero

Chiamato a guidare la squadra “in attesa di definire una soluzione permanenza”, Lombardo ora rischia di essere esonerato anche lui.

Decisiva sarà la sfida di domenica contro l’Avellino: soltanto una vittoria potrebbe salvare l’ex calciatore della Samp scudettata. Al suo posto si fa il nome del solito Iachini, ma anche di Pagliuca e D’Angelo. Ma a rischiare, in una situazione sempre più caotica, è incredibilmente anche Aimo Diana: chiamato a fare il vice di Lombardo, non ha ancora messo piede a Bogliasco. Il suo arrivo, infatti, è stato bloccato dalla società in attesa di capire l’evolversi della situazione.

Tutto dipenderà dalla sfida di domani contro l’Avellino: i blucerchiati non vincono ormai dal 14 febbraio e sono a pari punti con Bari ed Entella. I tifosi sono sul piede di guerra e in seno alla società sembra vigere la confusione più totale. Una situazione che non fa certo guardare con ottimismo al finale di stagione con l’incubo della Serie C che diventa sempre più concreto. Serve una scossa per ripartire e, se Lombardo non riuscirà a darla con l’Avellino, ci proverà ancora una volta la società con il terzo esonero stagionale.