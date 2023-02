Andrade: «Spero che la Juve possa arrivare in finale di Europa League»

Jorge Andrade, ex giocatore della Juventus, ha parlato del match di Europa League di domani sera in cui i bianconeri affronteranno il Nantes

Jorge Andrade, ex giocatore della Juventus, ha parlato a TMW.

PAROLE – «L’Europa League può essere una soluzione per questa Juve per arrivare in Champions. L’allenatore c’è, perché Allegri è bravissimo, speriamo che possa arrivarci. Fino alla fine, come si dice, la Juve è sempre grande. Hanno tanti campioni. Il problema, tanto l’anno scorso quanto quest’anno, è che questa Juve non convince fino in fondo: adesso ha migliorato un po’ il rendimento ma la vedo faticare sempre».