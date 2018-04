André Gomes può partire: ‘derby’ Juve-Milan. Il Barça fissa il prezzo

Il centrocampista portoghese del Barcellona può andare via. Juventus e Milan su André Gomes: i blaugrana fissano il prezzo

Sfida tra Milan e Juventus per André Gomes. Il centrocampista portoghese classe 1993 può lasciare il Barcellona al termine della stagione. Il calciatore ex Valencia sta vivendo un incubo e lo ha confessato nelle scorse settimane. Gomes è stato spesso fischiato e sta soffrendo a causa della troppa pressione. Il portoghese cambierà aria e potrebbe approdare in Italia con qualche anno di ritardo. Su André Gomes ci sono in particolare Juventus e Milan, due club che seguono il calciatore ormai da diversi anni.

La Juve fu vicinissima all’acquisto del giocatore lusitano poco prima dell’inserimento del Barcellona nella trattativa che fece naufragare l’affare e dirottò il portoghese al Camp Nou. Allegri stravede per lui, così come Marotta e Paratici e la Juventus tra qualche settimana potrebbe bussare alle porte blaugrana. Secondo Sport il Barcellona ha fissato il prezzo e vuole 30 milioni di euro per lasciare andare il centrocampista, poco meno rispetto alla spesa effettuata nel 2016 per acquistarlo dal Valencia. Juventus e Milan sono pronte a sfidarsi per il centrocampista portoghese. Le due italiane credono nelle potenzialità, inespresse a Barcellona, di Gomes e sono pronte al duello.