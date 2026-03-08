André Milan, affare a rischio? C’è l’ultimatum al Corinthians: un aspetto ha infastidito i rossoneri. Ecco cosa sta succedendo

Si arricchisce di nuovi sviluppi la trattativa tra il Milan e il Corinthians per l’acquisto del giovane centrocampista brasiliano Andrè, classe 2006. La vicenda, che ha tenuto banco nelle ultime settimane, è giunta a un punto cruciale e, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, potrebbe risolversi nei prossimi giorni. Se l’affare non si concretizzerà, l’operazione rischia di saltare definitivamente.

Secondo le informazioni trapelate, il Milan ha già messo in piedi un accordo con il giocatore, con numerosi documenti firmati tra le parti. Inizialmente, l’accordo con il Corinthians prevedeva una cifra totale di 17 milioni di euro, comprensiva di bonus. Tuttavia, il club paulista ha giocato a rialzo, chiedendo un pacchetto completo da 22 milioni di euro per il 70% del cartellino di Andrè. Il 30% restante è in mano al giocatore e al suo entourage, con lo stesso Andrè che ha rinunciato a una parte del suo compenso per accelerare il trasferimento verso il Milan.

Fabrizio Romano ha riportato che, nonostante l’accordo tra il Milan e il giocatore, il Corinthians non ha ancora ufficializzato il trasferimento, in quanto il presidente del club brasiliano detiene il potere finale per la cessione. Questo ha suscitato il malcontento in Via Aldo Rossi, dove si prevede un ultimatum nei prossimi giorni: o la trattativa si conclude in linea con le richieste del Milan, o l’affare rischia di saltare definitivamente.

In caso di ulteriore stallo, il Milan potrebbe far leva sulle normative FIFA, che permettono di bypassare la firma del presidente se i contratti sono già stati firmati da altre figure del club. Grazie agli scambi di bozze già firmati dai legali del Corinthians, la giurisprudenza della FIFA Dispute Resolution Chamber (DRC) e del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS/CAS) potrebbe proteggere il club rossonero, dando loro il diritto di chiedere un risarcimento danni. Il futuro di Andrè, quindi, rimane incerto, ma il Milan è pronto a valutare tutte le opzioni per portare a termine l’affare e rafforzare la squadra.