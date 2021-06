Andre Silva vicinissimo all’Arsenal: trattativa avviata con l’Eintracht

Andre Silva è vicinissimo all’Arsenal: il club di Premier League ha avviato una trattativa con l’Eintracht per l’attaccante

Andre Silva è vicinissimo all’Arsenal. Il club di Premier League ha intavolato una trattativa con l’Eintracht Francoforte per strappare l’attaccante portoghese in vista della prossima stagione.

Come riportato dal Daily Express, i tedeschi non lasceranno partire il proprio gioiello per meno di 40 milioni di euro, cifra che i Gunners sono pronti a soddisfare pur di accontentare il tecnico Mikel Arteta.