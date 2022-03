Empoli, Andreazzoli: «Non ci siamo ridimensionati. Dobbiamo mettere in risalto i pregi»

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match contro il Genoa

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match contro il Genoa. Le sue parole:

RISULTATI – «Non credo che ci siamo ridimensionati, nei risultati si ma non nella voglia di fare. Dobbiamo vedere all’atteggiamento e cercare di aumentare le occasioni per mettere in risalto i pregi e non i difetti».

ERRORI – «Se riuscissimo a concretizzare di più sentiremmo meno il peso dei gol subiti. I ragazzi sono molto disponibili a lavorare sui difetti. Ci vuole maggiore attenzione».

EMPOLI – «Gli uomini vogliono migliorare. Noi li abbiamo e noi crediamo che la condivisione porti dei vantaggi».

GENOA – «Giochiamo contro una squadra che ultimamente ha dimostrato di essere solida e avere le idee chiare. Giochiamo in un ambiente che da sempre qualcosa in più alla squadra di casa. Sarà una partita complicata».