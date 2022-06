Angelozzi: «Scamacca e Vlahovic sono sullo stesso livello». Il paragone tra i due attaccanti

Intervistato da Sky, Guido Angelozzi ha parlato così di Scamacca:

«L’ho portato a Sassuolo ed era un ragazzino. Per me è un top perchè quando si parla Vlahovic sono giocatori forti e Scamacca non è da meno. Quest’anno ha fatto 16 gol con poco minutaggio. In Europa non ci sono questi attaccanti. Se ancora Lewandowski che è un campione lo vanno a cercare 36 anni, Scamacca ne ha 22. Futuro lontano dall’Italia? “Già lo hanno fatto una volta quando era ragazzo che è andato in Olanda, poi siamo stati bravi al Sassuolo a riportarlo in Italia. Chi sarà più bravo se lo riporterà via di nuovo. Sicuramente costerà tanto. Sarà il centravanti futuro della nazionale. Giustamente il Sassuolo, si dice, è una bottega cara».