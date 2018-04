Arbitri Serie A 33aª giornata: le designazioni del turno infrasettimanale

L’elenco degli arbitri per le gare della 33aª giornata di Serie A TIM, ultimo turno infrasettimanale della stagione: Fabbri per Crotone-Juventus, Calvarese dirige Napoli-Udinese

Arbitri Serie A 33ª giornata, le designazioni degli ufficiali di gara per le partite che daranno il via all’ultimo turno infrasettimanale del campionato. Nella settimana che conduce a Juventus-Napoli c’è prima uno snodo importante rappresentato dalle gare del martedì e del mercoledì, i bianconeri andranno a Crotone mentre gli azzurri di Sarri ospiteranno l’Udinese. Sarà l’arbitro Fabbri a dirigere Crotone-Juventus che mette in palio punti importanti in chiave Scudetto e salvezza per i calabresi. Doveri e Di Vuolo rispettivamente i due addetti al Var.

Calvarese sarà l’arbitro di scena al San Paolo per Napoli-Udinese, coadiuvato da Mariani e Preti come assistenti al Var. Fiorentina-Lazio, gara importante per i punti in zona Champions League, verrà arbitrata da Damato: Pasqua per l’anticipo Inter-Cagliari e Pairetto di scena all’Olimpico per Roma-Genoa. Di seguito l’elenco completo delle designazioni degli arbitri per la giornata numero 33 del campionato di Serie A.

BENEVENTO – ATALANTA h.18.00

GHERSINI

MANGANELLI – CRISPO

IV: MARTINELLI

VAR: DOVERI

AVAR: DI VUOLO

CROTONE – JUVENTUS

FABBRI

ALASSIO – COSTANZO

IV: ABBATTISTA

VAR: LA PENNA

AVAR: GIALLATINI

FIORENTINA – LAZIO

DAMATO

TEGONI – PERETTI

IV: ABISSO

VAR: AURELIANO

AVAR: MELI

H. VERONA – SASSUOLO

GUIDA

CARBONE – DI FIORE

IV: FOURNEAU

VAR: DI BELLO

AVAR: VIVENZI

INTER – CAGLIARI Martedì 17/04 h.20.45

PASQUA

LA ROCCA – TOLFO

IV: DI PAOLO

VAR: MARIANI

AVAR: PRETI

NAPOLI – UDINESE

CALVARESE

DOBOSZ – BINDONI

IV: GIUA

VAR: TAGLIAVENTO

AVAR: MARRAZZO

ROMA – GENOA

PAIRETTO

DE MEO – PRENNA

IV: PEZZUTO

VAR: GAVILLUCCI

AVAR: LO CICERO

SAMPDORIA – BOLOGNA

MANGANIELLO

POSADO – LONGO

IV: RAPUANO

VAR: GIACOMELLI

AVAR: TASSO

SPAL – CHIEVO

MASSA

RANGHETTI – MONDIN

IV: CHIFFI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

TORINO – MILAN

MARESCA

VALERIANI – DI IORIO

IV: PINZANI

VAR: BANTI

AVAR: SCHENONE