Arbitro finale Mondiali 2018, chi sarà l’erede dell’italiano Nicola Rizzoli? In lizza Gianluca Rocchi, ma in pole c’è l’iraniano Alireza Faghani…

Arbitro finale Mondiali 2018, chi sarà l’erede di Nicola Rizzoli? E’ tutto pronto per l’atteso appuntamento del 15 luglio 2018: in programma allo stadio Luzniki la sfida che ci regalerà la Nazionale vincitrice del torneo più importante al mondo in ottica calcistica. In programma le semifinali Francia-Belgio e Inghilterra-Croazia, una finale tutte made in Europa, e circolano le prime indiscrezioni legate all’arbitro che avrà il compito di dirigere la gara decisiva. E c’è anche fischietto italiano in lizza…

Dopo Nicola Rizzoli, che ai Mondiali 2014 ha diretto Germania-Argentina, potrebbe essere Gianluca Rocchi l’arbitro della finale di Russia 2018. Il classe 1973 di Firenze ha ottime chance, con l’Italia che potrebbe fare un clamoroso bis: calano infatti le quotazioni del turco Cuneyt Cakir e dell’uruguaiano Andres Cunha, nominati come direttori di gara delle semifinali. C’è un altro grande pretendente però: parliamo dell’iraniano Alireza Faghani. Il fischietto asiatico ha stupito per l’ottima direzione di Francia-Argentina ed ha un’arma in più rispetto a Rocchi: essendo asiatico, è allontanato da qualsiasi coinvolgimento. Ma oltre la regola geopolitica, c’è un tabù da sfatare: nessun arbitro asiatico ha mai diretto una finale del Mondiale.