Serata importante per Paulo Dybala: la Joya, infatti, durante la partita amichevole contro il Messico ha trovato la prima rete con la maglia della Nazionale argentina. Lo juventino, che con l’albiceleste indossa l’adorata maglia numero 21, ha chiuso la partita con la rete del 2-0. All’87‘ l’Argentina è ripartita in contropiede e Dybala, dopo l’assist perfetto di Simeone, non ha sbagliato davanti al portiere. Il bianconero, alla 17esima presenza con la maglia dell’Argentina, è finalmente riuscito a sbloccarsi.