Lionel Scaloni parla del ritorno in nazionale di Paulo Dybala. Le dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport.

«Dybala ha sempre fatto parte del gruppo. È rimasto fuori dalla Coppa America perché non ha avuto continuità nei primi sei mesi dell’anno ma è un giocatore che abbiamo sempre apprezzato per il suo valore in campo e per quello che dà al gruppo. Lo vediamo come trequartista o come attaccante ma può occupare qualsiasi ruolo davanti, sono felice che sia tornato».