Momento d’oro per Adolfo Gaich che dopo il gol alla Juventus decide la sfida in nazionale contro il Giappone: maglia dedicata a Maradona

L’Argentina Under 23, in campo con le nuove maglie, ha voluto mostrare il tributo ed il rispetto per Diego Armando Maradona, Sabella e Jacinto Luque con una maglia celebrativa.

La gara è stata vinta con un gol di Adolfo Gaich, attaccante del Benevento reduce dalla rete all’Allianz Stadium che è valsa la vittoria contro la Juventus. Periodo d’oro.