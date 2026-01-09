Arsenal
Arsenal, accordo trovato con Bukayo Saka: pronto un quinquennale, scadenza fissata a giugno 2031
Arsenal, l’intesa totale con Saka: pronto contratto quinquennale che legherà il talento ai Gunners fino al giugno 2031
Bukayo Saka ha accettato di firmare un nuovo contratto quinquennale con l’Arsenal, con scadenza fissata a giugno 2031. La notizia è stata riportata da David Ornstein, confermando così la volontà del club di blindare uno dei suoi talenti più importanti.
Secondo quanto affermato, l’accordo verbale tra le parti era già stato raggiunto da diversi mesi, ma solo ora ha ottenuto l’approvazione definitiva dal punto di vista legale. Un passaggio fondamentale che permette all’Arsenal di procedere verso l’ufficializzazione.
La dichiarazione ufficiale del club è attesa a breve e sancirà il prolungamento del rapporto con uno dei protagonisti più brillanti della rosa dei Gunners. Saka continuerà così a essere un punto fermo del progetto tecnico londinese.
