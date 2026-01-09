Connect with us

Arsenal

Arsenal, accordo trovato con Bukayo Saka: pronto un quinquennale, scadenza fissata a giugno 2031

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

By

saka_trossard

Arsenal, l’intesa totale con Saka: pronto contratto quinquennale che legherà il talento ai Gunners fino al giugno 2031

Bukayo Saka ha accettato di firmare un nuovo contratto quinquennale con l’Arsenal, con scadenza fissata a giugno 2031. La notizia è stata riportata da David Ornstein, confermando così la volontà del club di blindare uno dei suoi talenti più importanti.

Secondo quanto affermato, l’accordo verbale tra le parti era già stato raggiunto da diversi mesi, ma solo ora ha ottenuto l’approvazione definitiva dal punto di vista legale. Un passaggio fondamentale che permette all’Arsenal di procedere verso l’ufficializzazione.

La dichiarazione ufficiale del club è attesa a breve e sancirà il prolungamento del rapporto con uno dei protagonisti più brillanti della rosa dei Gunners. Saka continuerà così a essere un punto fermo del progetto tecnico londinese.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Related Topics:
Change privacy settings
×