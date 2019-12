Il tecnico dell’Arsenal Arteta ha commentato in conferenza stampa la sconfitta rimediata nel derby contro il Chelsea – VIDEO

Non è stato un buon finale di 2019 per l’Arsenal, rimontato nel derby londinese dal Chelsea di Lampard. Prima la rete di Jorginho su un errore in uscita di Leno, poi il 2-1 firmato da Abraham.

«Sono molto deluso per il risultato, ma sono soddisfatto per altre cose che si sono viste in campo», ha dichiarato l’allenatore dei Gunners Arteta.