Arsenal, Arteta: «Una sconfitta che mi ha davvero scioccato» – VIDEO

Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, non usa giri di parole per commentare la sconfitta dei Gunners contro il Liverpool.

«Scuse? No, non devo cercarne. Inutile dire che non abbiamo cinque o sei giocatori, gli standard sono molto più alti in questa squadra di calcio e devo convincerli ad esibirsi a quel livello. Era anche una questione tecnica. Abbiamo dato via ogni pallone e non abbiamo potuto mettere insieme tre passaggi. Le basi non c’erano per fare bene. Dico la verità sono sotto shock per come abbiamo perso. Non me l’aspettavo per come era andata la settimana di lavoro».