Arsenal, Aubameyang non rinnova: due piste per l’attaccante

Pierre Emerick Aubameyang non avrebbe intenzione di rinnovare con l’Arsenal: due possibili destinazioni per l’attaccante

Pierre Emerick Aubameyang vede il capolinea della sua avventura all’Arsenal. L’attaccante ex Borussia Dortmund, infatti, non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2021.

Secondo quanto riportato dal Mirror, ci sarebbero due club pronti a fiondarsi su di lui: si registra l’interesse dell’Inter, ma il club più accreditato a portare a casa Aubameyang sembra il Barcellona. Il modo di giocare di Aubameyang si sposerebbe con la filosofia dei blaugrana.