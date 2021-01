Arsenal, Aubameyang spiega i motivi dell’assenza: «Mia madre stava male…»

Pierre Emerick Aubameyang ha spiegato i motivi che lo hanno costretto a stare lontano dal campo

Nelle ultime settimane, l’Arsenal ha dovuto fare a meno di Pierre Emerick Aubameyang. La sparizione dell’attaccante sembrava un mister, ma è stato lo stesso bomber dei Gunners ha spiegarne i motivi via social.

«Ciao ragazzi, prima di tutto volevo dirvi grazie per i tanti messaggi e le chiamate che ho ricevuto negli ultimi giorni. Mia madre ha avuto qualche problema di salute e io dovevo assolutamente starle accanto. Ora sta meglio e io credo che tornerò a casa mia nei prossimi giorni. Sono grato ai medici e al personale medico che ha aiutato mia madre ha superare questo momento. Ovviamente grazie anche alla famiglia Arsenal per il sostegno e per le belle cose che stanno facendo. Sono ancora più determinato per portare avanti questo ottimo momento della squadra. Ancora grazie di cuore per tutto il sostegno che ho ricevuto».