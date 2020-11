Arsenal, Xhaka: «Se sono ancora qui il merito è di Arteta»

Granit Xhaka non le manda a dire e chiarisce il motivo della sua permanenza all’Arsenal. Ecco le sue parole

«Se sono ancora all’Arsenal è merito di Arteta. Per prima cosa voleva che spiegassi come mi sentivo e perché mi ero comportato in questo modo. Sono stato in grado di descrivergli le mie motivazioni e far uscire quello che avevo in mente. Questo è stato molto importante, mai nessuno me lo aveva chiesto».