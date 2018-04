Asamoah a un passo dall’Inter: l’agente avvistato alla Pinetina

Il terzino si avvicina sempre di più all’Inter. Ieri l’agente di Asamoah, Pastorello, è stato avvistato alla Pinetina: le ultimissime

Federico Pastorello, agente di Kwadwo Asamoah, è stato avvistato alla Pinetina, ora “Centro sportivo Suning in memoria di Angelo Moratti“. Il procuratore, agente fra gli altri anche di Antonio Candreva, avrebbe incontrato la dirigenza dell’Inter per parlare del futuro dell’esterno italiano ma anche e soprattutto del passaggio del terzino ghanese dalla Juventus all’Inter.

Kwadwo andrà in scadenza a giugno e l’Inter sogna il colpo a parametro zero. Secondo Premium Sport, quella di ieri è stata una giornata importante per il futuro del laterale bianconero: Asa ha fatto capire di essere pronto a provare una nuova avventura e l’Inter attualmente è in pole. I nerazzurri hanno offerto un accordo triennale da circa 3,5 milioni di euro a stagione. Il giocatore non rinnoverà con la Juventus e ci sono buone probabilità di vederlo, a partire dalla prossima annata, con la maglia dell’Inter.