Ascoli, c’è l’annuncio ufficiale! Accordo raggiunto per il trasferimento del 100% delle quote: il comunicato

Ascoli, ecco l’annuncio ufficiale! Accordo raggiunto per il trasferimento del 100% delle quote alla famiglia Passeri: il comunicato

Svolta storica per l’Ascoli Calcio: Massimo Pulcinelli ha ufficialmente ceduto il 100% delle quote societarie alla famiglia Passeri, segnando la fine di un’era iniziata nel 2018. Dopo mesi di indiscrezioni e trattative, è arrivata la conferma del passaggio di proprietà, con la nuova dirigenza pronta a insediarsi nei prossimi giorni per completare le formalità.

COMUNICATO – La Famiglia Pulcinelli e la Famiglia Passeri annunciano di aver siglato l’intesa per il trasferimento del 100% delle quote dell’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. alla Famiglia Passeri. Nei prossimi giorni saranno espletate le procedure necessarie per il passaggio di proprietà.