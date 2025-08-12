Asllani Inter, nuova offerta per il centrocampista: la situazione

Asllani Inter, ecco arrivare la nuova offerta per il centrocampista, vediamo la situazione per il talento nerazzurro prossimo alla partenza

Kristjan Asllani potrebbe essere uno dei protagonisti del mercato in uscita dell’Inter in questa estate. Il centrocampista albanese, classe 2002, non sembra rientrare nei piani della squadra nerazzurra per la stagione 2025/26 e, per questo, la dirigenza di Viale della Liberazione è pronta a prendere in considerazione le offerte che arriveranno. Tuttavia, al momento si tratta solo di possibili scenari: secondo quanto riferito da TuttoMercatoWeb, il Torino starebbe monitorando il profilo dell’ex Empoli, ma non ci sarebbero ancora trattative ufficiali con l’Inter.

L’idea del club granata sarebbe quella di affidare ad Asllani il ruolo di regista in mezzo al campo, per adattarsi al nuovo modulo 4-3-3 voluto da Marco Baroni. Una mossa che richiederebbe un giocatore con le giuste qualità per dirigere il gioco, verticalizzando e imponendo i tempi giusti della manovra, caratteristiche che il centrocampista ha già dimostrato, in particolare ai tempi di Empoli.

L’Inter, dal canto suo, valuta il cartellino di Asllani intorno ai 20 milioni di euro e preferirebbe una cessione a titolo definitivo. La società non ha fretta di cedere il giocatore a prezzo basso, ma l’obiettivo è quello di monetizzare il più possibile per reinvestire poi sul mercato, magari acquistando un centrocampista con caratteristiche diverse o un giovane da far crescere.

Dopo aver rifiutato l’offerta del Sassuolo, Asllani è stato accostato anche alla Fiorentina e al Bologna, sebbene nessuno dei due club abbia mai formalizzato una proposta concreta all’Inter. Al momento, il Torino rappresenta un’opzione interessante, ma è ancora una possibilità in fase embrionale. Nel frattempo, Asllani continua ad allenarsi con impegno, in attesa di sviluppi sul suo futuro. L’Inter osserva la situazione con attenzione: se il Torino o altri club dovessero fare sul serio, i nerazzurri sarebbero disposti a trattare, ma solo alle giuste condizioni economiche. Al momento, però, non ci sono trattative in corso.